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Лукашенко: пришло время Беларуси и США вернуться на путь нормализации отношений

04 июля 2025 07:42
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Пришло время Беларуси и США вернуться на путь нормализации отношений. Об этом в своем поздравительном послании Президенту Соединенных Штатов по случаю Дня Независимости – упомянул Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что Минск всегда выступал за построение конструктивного и уважительного диалога с Вашингтоном, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: пришло время Беларуси и США вернуться на путь нормализации отношений-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
В период вашего первого президентства – Минск и Вашингтон стали на путь нормализации отношений. К сожалению, в определенный момент белорусско-американское взаимодействие отошло от той позитивной линии. Убежден, что такое положение не соответствует национальным интересам ни наших стран, ни народов. Пришло время его изменить. Надеюсь на восстановление положительной динамики межгосударственных контактов и реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

# Александр Лукашенко # США

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