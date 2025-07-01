В Минтруда рассказали, засчитывается ли учеба и отработка в пенсионный стаж

Министерство труда разъяснило, засчитывается ли отработка и учеба в пенсионный стаж.

Для того чтобы выйти на пенсию по возрасту, необходим следующий суммарный трудовой стаж: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Помимо этого, минимальный страховой стаж должен составлять не менее 20 лет. Возраст выхода на пенсию установлен на уровне 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин.

Образование по очной форме обучения входит в общий трудовой стаж, но не входит в страховой стаж.

Стаж работы, полученный отработки по распределению, засчитывается в страховой стаж, поскольку он связан с официальным трудоустройством и уплатой взносов в Фонд социального страхования.