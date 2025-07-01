Серная пробка может возникнуть из-за ватных палочек! Как её удалить, рассказал врач

Ушная сера – это естественный секрет, выделяемый сальными железами в слуховом канале. Она выполняет несколько важных функций – защищает уши от бактерий и грибков, увлажняет кожу, а также помогает предотвратить попадание посторонних частиц. Однако сера может накапливаться и образовывать пробки, которые ухудшают слух.

Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Не несет, конечно, никакой угрозы, если он сам не постарается это удалить, но это очень дискомфортно. Поэтому в летний период, да и не только, эти пациенты встречаются у лор-врача на приеме крайне часто. И самое главное – это самые благодарные пациенты, потому что стоит нам только удалить пробку, как тут же человек чувствует себя полностью здоровым, довольным и может дальше заниматься своими делами.

У некоторых людей слуховые каналы более узкие или изогнутые, что затрудняет естественное выведение серы. Частота чистки ушей также играет роль. Использование ватных палочек может привести к тому, что сера будет скапливаться, а не удаляться. Анатолий Минич:

Любые заболевания наружного уха, которые связаны с избыточным образованием серы, которая выполняет защитную функцию, также могут приводить к образованию серных пробок. Это может быть нарушение микробной флоры наружного слухового прохода, это могут быть различные воспалительные заболевания наружного уха и также некоторые, например, дерматологические заболевания различного характера, в том числе и аллергического. Например, экзема.

Когда образуется серная пробка, она может вызывать ряд неприятных симптомов. Многие начинают замечать ощущение заложенности, что в свою очередь нередко приводит к дискомфорту при смене давления, например, во время полета или акклиматизации. Кроме ухудшения слуха, серные пробки могут вызывать шум в ушах, ощущение тяжести и иногда даже головные боли. Анатолий Минич:

В результате намокания кожи слухового прохода имеющаяся там сера, которая была предварительно в ушном проходе либо которую туда человек самостоятельно утрамбовал при помощи ватных палочек, намокает. Намокая, она имеет свойство расширяться, как результат – увеличивается в объеме и забивает слуховой проход. Поэтому даже небольшое количество серы, находящееся в ухе, если его размочить и при этом оттуда не удалить, оно может банально перекрыть слуховой проход, и поэтому у человека возникают дальние жалобы. Для того чтобы данная проблема не случилась с вами где-то вдалеке от дома, где проблематично попасть к врачу, конечно же, лучше перед отпуском показаться на приеме доктору.

Невозможно самостоятельно определить наличие серной пробки. Только врач может провести визуальный осмотр слухового прохода с помощью отоскопа и оценить состояние уха. Анатолий Минич:

Как ее удалять, решает доктор непосредственно на приеме, то есть может вымываться при помощи воды или стерильного раствора фурацилина или другого антисептика, и удаляться механически.