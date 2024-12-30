Лукашенко открыл новые станции третьей ветки метрополитена

Добрая предновогодняя традиция: в канун праздника в Беларуси открываются знаковые объекты. Подарок к наступающему 2025-му белорусам подготовили и в этот раз – это новые станции третьей ветки метрополитена. Участие в торжественной церемонии открытия принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет сразу о трех станциях: Аэродромная, Неморшанский сад и Слуцкий гостинец – протяженность этого участка – чуть более 4 километров. Его строительство началось летом 2017-го. На площадке трудились около 5 тысяч работников разных отраслей. Порядка 90 % оборудования и материалов, использованных при возведении участка, – белорусского производства. Стоит отметить, что на третьей линии Минского метро внедрены интеллектуальные системы управления движением поездов и оплаты проезда. А для обеспечения безопасности пассажиров установлены устройства платформенных барьерных ограждений. Все подробности с церемонии открытия – расскажем в нашем следующем эфире.