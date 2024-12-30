Во многих районах Беларуси ожидается туман

В связи с чем к повышенному вниманию призывают автомобилистов. Снижение видимости на дорогах может привести к затруднению движения. В этих условиях также кратно возрастает вероятность ДТП. В ближайшие дни характер погоды в Беларуси существенно не изменится. В северных районах возможно усиление ветра.