Вадим Елфимов: пост президента – это не индульгенция от пуль в такой «прекрасной» стране, как США

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Прошлый раз, в 2016 году, когда выиграл Трамп, он проявил благородство и прекратил расследование преступлений, совершенных своей ярой оппоненткой Хиллари Клинтон, когда та нарушила секретность и «слила» в сеть более 250 сверхсекретных документов Госдепа. Очевидно, за это Хиллари и называла потом Дональда фашистом и публично призывала физически его ликвидировать. Так что зря тогда Трамп проявил благородство и снисходительность. Ой, зря! Он и сам это давно понял, но вот будет ли он в это свое президентство распускать нюни и искать себе гибели? Потому что дела повернулись серьезно, на него уже совершили три покушения, а пост президента – это вовсе не индульгенция от пуль в такой «прекрасной» стране, как США. Ведь все предыдущие покушения на Дональда произошли при явном попустительстве Секретной службы и ФБР. К тому же опасность может исходить не только от пуль, от которых можно закрыться бронированным стеклом, но и от гранатометов, бомб и от вкусных блюд, которые подают к столу в Белом доме.

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