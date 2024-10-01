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Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь

01 октября 2024 16:57
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Дипломаты из 9 государств мира попросили Александра Лукашенко верить их словам и поступкам. В этом заключается суть всегда торжественной и весьма колоритной церемонии вручения верительных грамот. 1 октября она прошла во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С такой церемонии всякий раз начинается миссия посла государства. Именно таким этот октябрьский день стал для дипломатов из Китая, Казахстана, Сербии, Уругвая, Бурунди, Доминиканы, Кувейта, Мавритании и Алжира.

Лукашенко: расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса мы не позволим. Читайте здесь.

Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Китайская Народная Республика для Беларуси всегда была и остается важнейшим, надежным и особым торгово-экономическим и политическим партнером. Между Минском и Пекином достигнут беспрецедентно высокий уровень сотрудничества. В условиях мировой политической напряженности мы смогли вывести двусторонние отношения на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Несмотря на кризисные процессы в глобальной экономике, по итогам прошлого года добились нового рекорда в товарообороте. Особую благодарность за конструктивный подход к сотрудничеству хочу выразить моему дорогому другу, председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Передайте ему мои добрые пожелания и что мы ждем его с визитом в Беларусь в удобное для него время.

# Си Цзиньпин # Александр Лукашенко # Беларусь-Китай

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