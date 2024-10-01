Как государство сегодня поддерживает фермеров? Поговорили об актуальных методах

Обеспечить жителей страны отечественными продуктами, которые выращены на своей земле, одна из главных задач, которая стоит перед агропромышленным комплексом Беларуси. С объемами на межсезонный период уже определились. Как известно, осень пора заготовок. Для жителей столицы это время закупки сезонных овощей и фруктов. Сделать покупки по приятным ценам можно на сельскохозяйственных ярмарках. А для фермеров это еще и возможность показать результаты своего труда в виде удачного урожая. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

На сегодняшний день, если говорить в части Минска, мы понимаем, что непосредственно сельскохозяйственные производители у нас в Минске отсутствуют, то есть мы пользуемся тем, что дает нам вся страна. Если говорить о том, как город Минск может поспособствовать реализации данной продукции, то здесь мы решаем две задачи. Конечно, первостепенно для города Минска – это обеспечение населения столицы именно на весь межсезонный период, то есть создание для жителей столицы условий, чтобы они могли запастись данной продукцией: путем проведения ярмарок, организации ежедневных площадок, предоставляя место для организации торговли и фермерам, и физическим лицам – мы говорим, что эта категория более широкая. Не все у нас являются фермерами, есть граждане, которые выращивают на своем подсобном участке продукцию, у них есть излишки и они желают ее продать. То есть в этой части места для торговли предоставляются на безвозмездной основе, и мы постарались сделать таким образом, чтобы в принципе минимальное количество документов необходимо было для того, чтобы человек – физическое лицо либо фермер – мог продать свою продукцию горожанам.