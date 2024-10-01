Лукашенко: Беларусь заинтересована в активизации сотрудничества с Республикой Сербия

Дипломаты из 9 государств мира попросили Александра Лукашенко верить их словам и поступкам. В этом заключается суть всегда торжественной и весьма колоритной церемонии вручения верительных грамот. 1 октября она прошла во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С такой церемонии всякий раз начинается миссия посла государства. Именно таким этот октябрьский день стал для дипломатов из Китая, Казахстана, Сербии, Уругвая, Бурунди, Доминиканы, Кувейта, Мавритании и Алжира.