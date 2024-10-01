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Лукашенко: Беларусь заинтересована в активизации сотрудничества с Республикой Сербия

01 октября 2024 16:56
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Дипломаты из 9 государств мира попросили Александра Лукашенко верить их словам и поступкам. В этом заключается суть всегда торжественной и весьма колоритной церемонии вручения верительных грамот. 1 октября она прошла во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С такой церемонии всякий раз начинается миссия посла государства. Именно таким этот октябрьский день стал для дипломатов из Китая, Казахстана, Сербии, Уругвая, Бурунди, Доминиканы, Кувейта, Мавритании и Алжира.

Лукашенко: Беларусь заинтересована в активизации сотрудничества с Республикой Сербия-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы традиционно выстраиваем дружественные отношения с Республикой Сербия. Они основаны на прочных исторических, духовных связях между нашими братскими народами. Заинтересованы в активизации всего комплекса белорусско-сербского сотрудничества и расширении контактов во взаимовыгодной кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах, в том числе с использованием высоких технологий.

Лукашенко: расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса мы не позволим. Читайте здесь.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Сербия # Международное сотрудничество

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