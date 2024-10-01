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Лукашенко поблагодарил Токаева за поддержку Беларуси в ШОС

01 октября 2024 16:55
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Дипломаты из 9 государств мира попросили Александра Лукашенко верить их словам и поступкам. В этом заключается суть всегда торжественной и весьма колоритной церемонии вручения верительных грамот. 1 октября она прошла во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С такой церемонии всякий раз начинается миссия посла государства. Именно таким этот октябрьский день стал для дипломатов из Китая, Казахстана, Сербии, Уругвая, Бурунди, Доминиканы, Кувейта, Мавритании и Алжира. 

Лукашенко: расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса мы не позволим. Подробности.

Лукашенко поблагодарил Токаева за поддержку Беларуси в ШОС-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником для нас является Казахстан. Сегодня практически нет таких сфер, где бы у двух стран не было общих интересов. О высокой динамике сотрудничества свидетельствуют ежегодный миллиардный товарооборот и успешные проекты в промышленной кооперации. Хочу в очередной раз высказать слова благодарности Президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за всемерную поддержку, оказанную нашей стране во время казахстанского председательства в ШОС. 

# Беларусь-Казахстан # Касым-Жомарт Токаев # Александр Лукашенко

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