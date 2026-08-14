Школьным автопаркам передадут более 150 автобусов к новому учебному году

Более 150 автобусов передадут школьным автопаркам к новому учебному году. Финансирование – из республиканского и областных бюджетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот год выделено около 30 миллионов рублей. Техника предназначена для подвоза детей в сельской местности и в Минске. В Брестской области учреждениям образования предусмотрено 26 автобусов. Транспорт оснащен средствами фиксации и видеонаблюдением – ребенок под контролем на всем маршруте. Например, в Жабинковском районе подвозят более 500 ребят из 97 населенных пунктов.

Татьяна Синявская, начальник отдела по образованию Жабинковского райисполкома:

В исполнении Кодекса Республики Беларусь об образовании мы обязаны обеспечить доставку учащихся в учреждения не только общего среднего, но и дошкольного образования. Поэтому потребность в новых комфортабельных автобусах. В этом году, летом, накануне 1 сентября, уже можно смело об этом говорить, из областного бюджета нам было выделено целых три автобуса марки МАЗ 257 на 31 посадочное место, что является для нас очень актуальным. Наш автопарк полностью обновлен. На сегодняшний день у нас нет транспорта старше 10 лет. Следовательно, мы можем быть спокойны и уверены в том, что каждый ребенок будет доставлен в свое учреждение образования 1 сентября.

Программа обновления школьного транспорта продолжится. Бесплатная доставка гарантирована тем, чей путь от дома до места учебы превышает 3 километра.