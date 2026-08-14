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В Минской области разрешен сбор брусники. Узнали, где можно собирать ягоды?

14 августа 2026 07:17
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С этого дня в лесах Минской области разрешен сбор брусники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области разрешен сбор брусники. Узнали, где можно собирать ягоды?-2

В Слуцком лесхозе, площадь которого превышает 60 тысяч гектаров, ягоды можно собирать повсеместно, кроме особо охраняемых территорий и лесов, закрытых из-за пожарной опасности. Допускается использование ручных приспособлений, без повреждения растений.

В Минской области разрешен сбор брусники. Узнали, где можно собирать ягоды?-4

Евгения Евтух, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Слуцкого лесхоза:
Ручное приспособление для сбора дикорастущих ягод состоит из зубьев – накопителя, и держателя, то есть ручки. Расстояние между зубьями должно составлять не менее 0,5 см. В ручных приспособлениях должны отсутствовать режущие края. За незаконный сбор ягод нарушение сроков сбора в Республике Беларусь влечет наложение штрафа до 20 базовых величин.

Лесная охрана ведет мониторинг, в том числе с помощью фото- и видеофиксации. 

# ягоды

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