В Минской области разрешен сбор брусники. Узнали, где можно собирать ягоды?

С этого дня в лесах Минской области разрешен сбор брусники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Слуцком лесхозе, площадь которого превышает 60 тысяч гектаров, ягоды можно собирать повсеместно, кроме особо охраняемых территорий и лесов, закрытых из-за пожарной опасности. Допускается использование ручных приспособлений, без повреждения растений.

Евгения Евтух, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Слуцкого лесхоза:

Ручное приспособление для сбора дикорастущих ягод состоит из зубьев – накопителя, и держателя, то есть ручки. Расстояние между зубьями должно составлять не менее 0,5 см. В ручных приспособлениях должны отсутствовать режущие края. За незаконный сбор ягод нарушение сроков сбора в Республике Беларусь влечет наложение штрафа до 20 базовых величин.

Лесная охрана ведет мониторинг, в том числе с помощью фото- и видеофиксации.