Прямой эфир

Веломарафон «Соль Полесья» стартует 15 августа в Солигорском районе

14 августа 2026 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Веломарафон «Соль Полесья» пройдет 15 августа в Солигорском районе в честь Дня города и Дня шахтера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Веломарафон «Соль Полесья» стартует 15 августа в Солигорском районе-2

В мероприятии примут участие около 3 тысяч человек. Для спортсменов подготовлены три дистанции – 45, 75 и 130 километров. Они подойдут и семьям с детьми, и профессионалам. Каждый маршрут открывает виды на местные ландшафты и городские пейзажи.

Веломарафон «Соль Полесья» стартует 15 августа в Солигорском районе-4

Ирина Пышняк, начальник отдела информационно-идеологической работы ОАО «Беларуськалий»:
Регистрация предварительная уже завершена. Участники могут зарегистрироваться в день проведения марафона утром 15 августа. Веломарафон благотворительный. Помощь будет оказана трем учреждениям образования, которые находятся на территории Петриковского района и города Солигорск. Данным учреждением будет перечислено более 40 тысяч белорусских рублей.

Марафон проводится шестой год подряд и из корпоративного заезда превратился в масштабное благотворительное событие.

# Спортивный праздник

Другие новости рубрики

Все новости
В Осиповичах представили передвижную выставку к 15-летию СК Беларуси
14 августа 2026 06:50

В Осиповичах представили передвижную выставку к 15-летию СК Беларуси

Кадеты посетили войсковую часть 3214 и факультет внутренних войск
14 августа 2026 06:38

Кадеты посетили войсковую часть 3214 и факультет внутренних войск

У православных верующих начался Успенский пост
14 августа 2026 06:10

У православных верующих начался Успенский пост