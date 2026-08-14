Веломарафон «Соль Полесья» стартует 15 августа в Солигорском районе

Веломарафон «Соль Полесья» пройдет 15 августа в Солигорском районе в честь Дня города и Дня шахтера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мероприятии примут участие около 3 тысяч человек. Для спортсменов подготовлены три дистанции – 45, 75 и 130 километров. Они подойдут и семьям с детьми, и профессионалам. Каждый маршрут открывает виды на местные ландшафты и городские пейзажи.

Ирина Пышняк, начальник отдела информационно-идеологической работы ОАО «Беларуськалий»:

Регистрация предварительная уже завершена. Участники могут зарегистрироваться в день проведения марафона утром 15 августа. Веломарафон благотворительный. Помощь будет оказана трем учреждениям образования, которые находятся на территории Петриковского района и города Солигорск. Данным учреждением будет перечислено более 40 тысяч белорусских рублей.

Марафон проводится шестой год подряд и из корпоративного заезда превратился в масштабное благотворительное событие.