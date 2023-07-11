Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Оршанский район. Всё внимание – сельскому хозяйству

Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Витебскую область. Президенту доложат о наиболее актуальных вопросах развития региона. Прежде всего – о состоянии дел в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году в Витебской области уборочная площадь зерновых и зернобобовых составила 340 тысяч гектаров (это 97 % к уровню 2022 года). Как обстоят дела с техникой для уборки урожая и есть ли потребность местных сельхозорганизаций в дизельном топливе, а также важные вопросы для обеспечения работ на земле – с ситуацией на месте подробно разберется Президент.