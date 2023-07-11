Прямой эфир

Литва приостановила через «Шальчининкай» оформление транспорта на въезд в Беларусь

11 июля 2023 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В литовском пункте пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») временно приостановлено оформление транспортных средств на въезд в Беларусь. Об этом информирует Госпогранкомитет РБ.

Литовская сторона сообщает, что в данном пункте пропуска случились сбои по части работы программного обеспечения. Большегрузы и легковой транспорт на въезд в Беларусь пока не оформляется. На въезд в Литву работа пункта пропуска осуществляется в обычном режиме.

В ГПК просят учитывать данную информацию и рассматривать альтернативные маршруты.

# Граница # общество

Другие новости рубрики

Все новости
11 июля – 80-я годовщина «кровавого воскресенья» на Волыни
11 июля 2023 06:53

11 июля – 80-я годовщина «кровавого воскресенья» на Волыни

Начинает действовать новая редакция закона о гражданстве. Изменения коснулись и белорусов
11 июля 2023 06:32

Начинает действовать новая редакция закона о гражданстве. Изменения коснулись и белорусов

Ярмарка «Славянский калейдоскоп» начинает работу в Витебске
11 июля 2023 06:11

Ярмарка «Славянский калейдоскоп» начинает работу в Витебске