Литва приостановила через «Шальчининкай» оформление транспорта на въезд в Беларусь

В литовском пункте пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») временно приостановлено оформление транспортных средств на въезд в Беларусь. Об этом информирует Госпогранкомитет РБ.

Литовская сторона сообщает, что в данном пункте пропуска случились сбои по части работы программного обеспечения. Большегрузы и легковой транспорт на въезд в Беларусь пока не оформляется. На въезд в Литву работа пункта пропуска осуществляется в обычном режиме.

В ГПК просят учитывать данную информацию и рассматривать альтернативные маршруты.