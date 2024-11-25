В чём суть монастырского служения и почему даже неверующая молодёжь ходит в церковь? Ответил епископ

Епископ Лидский и Сморгонский Порфирий:

Быть как Оптина, она была духовным костром для людей, туда тянулась интеллигенция, люди знатные и незнатные. Они искали иное свидетельство этому миру. Конечно, сейчас функции монастырей – это и социальная деятельность, образовательная. Сейчас монастыри ни в коем случае не закрываются от мира, Святейший Патриарх говорит, что вы должны быть открыты миру, оказывать гостеприимство.

Олег Лепешенков:

Говорят, что и молодые люди приезжают в монастырь, даже не будучи порой верующими, наверное, чтобы прикоснуться к той тишине, к иному миру, который существует.

Епископ Лидский и Сморгонский Порфирий:

Я первый раз, будучи молодым человеком, вспоминаю, когда посетил Жировичский монастырь, переступил порог этого монастыря, я могу вам сказать, что человек уже никогда не выйдет таким, каким заходит в обитель. Он уже выйдет другим. Бог в этом месте будет разговаривать с его сердцем, душой.