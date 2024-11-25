В чём суть монастырского служения и почему даже неверующая молодёжь ходит в церковь? Ответил епископ

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с епископом Лидским и Сморгонским Порфирием.
Олег Лепешенков, СТВ:
В чем сегодня заключается монастырское служение?
В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с епископом Лидским и Сморгонским Порфирием.
Олег Лепешенков, СТВ:
В чем сегодня заключается монастырское служение?
Епископ Лидский и Сморгонский Порфирий:
Быть как Оптина, она была духовным костром для людей, туда тянулась интеллигенция, люди знатные и незнатные. Они искали иное свидетельство этому миру. Конечно, сейчас функции монастырей – это и социальная деятельность, образовательная. Сейчас монастыри ни в коем случае не закрываются от мира, Святейший Патриарх говорит, что вы должны быть открыты миру, оказывать гостеприимство.
Олег Лепешенков:
Говорят, что и молодые люди приезжают в монастырь, даже не будучи порой верующими, наверное, чтобы прикоснуться к той тишине, к иному миру, который существует.
Епископ Лидский и Сморгонский Порфирий:
Я первый раз, будучи молодым человеком, вспоминаю, когда посетил Жировичский монастырь, переступил порог этого монастыря, я могу вам сказать, что человек уже никогда не выйдет таким, каким заходит в обитель. Он уже выйдет другим. Бог в этом месте будет разговаривать с его сердцем, душой.
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