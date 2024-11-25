Почти 50 тысяч человек пострадали от мошеннического колл-центра в Беларуси

Уголовное дело расследуется в отношении четырех жительниц Пинска, которые обманным путем похитили денежные средства белорусов. Женщины организовали фиктивный колл-центр: пострадавших более 49 тысяч человек, информирует Следственный комитет Республики Беларусь.

Сообщается, что пинчанки еще в 2020 году зарегистрировали фиктивное юрлицо, которое должно было специализироваться на продаже товаров через интернет-магазин. Женщины взяли в аренду помещение и наняли свыше ста сотрудников. Три года менеджеры совершали звонки людям от имени интернет-магазина «Товары для дома». Гражданам они сообщали, что те якобы выиграли компьютерную технику, которая будет доставлена посредством почтовой связи. После оплаты наложенных платежей обманутые «счастливчики» получали посылкой каталоги с товарами и подарочные сертификаты на смартфоны, ноутбуки и другую технику, но воспользоваться «выигрышем» потерпевшие не могли.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в результате мошеннических действий основательницы фиктивного колл-центра завладели денежными средствами более 49 тысяч человек на сумму свыше двух миллионов белорусских рублей.

СК просит белорусов, которые пострадали от действий сотрудников мошеннического колл-центра, сообщить по номеру телефона: 8 (0162) 27 37 00.