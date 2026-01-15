Лукашенко: председатель райисполкома должен под рукой иметь всё – от строительства до производства

Новые глава региона, министр, руководители исполкомов и ректоры. Ряд кадровых решений принял глава государства. И первое из них коснулось Витебской области. Новым председателем облисполкома стал Александр Рогожник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из главных поручений Президента новым назначенцам – каждый район сделать своего рода обособленной единицей, чтобы люди, которые живут там, могли получить все необходимое.

Кадровые решения коснулись и регионального уровня. Согласованы новые руководители в Славгородский, Чаусский, Костюковичский райисполкомы и новый заместитель председателя Могилевского облисполкома, который будет курировать вопросы строительства и ЖКХ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы люди совсем молодые, но помните, как еще было в Советском Союзе. Район был нормальной единицей, были свои обслуживающие предприятия: и строительные ПМК, и дорожные. Они сейчас в каком-то элементе сохранились. Сельхозтехники не везде остались так, как были раньше. Райагросервисы есть, мы их сейчас восстанавливаем.

Я понимаю, что вы в теме. Ему строить, а вам в этом плане помогать. Председатель райисполкома должен под рукой иметь все. От строительства до производства и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Нам надо еще развивать дальше.

«Один район – один проект» – удачная идея, надо продолжать. Определиться, где что вам надо. Благо, что нет безработицы. Но есть другая проблема – где-то не хватает людей. Мы привыкли по старинке: «не хватает людей». Людей у нас хватает, только их надо организовать так, как следует.

То есть каждый район надо сделать такой боевой единичкой, где могли бы жить люди и получить все для них необходимое. Работа, зарплата, магазин, здравоохранение, школы, детские сады и так далее.

Также Александр Лукашенко назначил нового министра труда и социальной защиты. Им стал Андрей Лобович, который прежде был заместителем председателя КГК. Что касается Наталии Павлюченко, то глава Администрации Президента доложил главе государства, что ее кандидатура рассматривается для работы в парламенте.

Кроме того, Александр Лукашенко дал согласие на назначение ректоров в вузы в Бресте и Гомеле. Обновлен состав руководства в Минсельхозпроде и Белстате.