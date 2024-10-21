О белорусском электромобиле и Geely. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях гендиректор «БЕЛДЖИ» Свидерский

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: А на чем вы приехали?

Геннадий Свидерский: Каждый второй.

Александр Осенко: Пару лет назад каждый пятый новый продаваемый автомобиль был Geely. А сейчас?

Александр Осенко: Давайте мы с вами сегодня приготовим рыбу.

Александр Осенко:

Geely переводится, по-моему, с китайского как счастье.

Геннадий Свидерский:

Все складывалось в 2018 году не очень просто.

Александр Осенко:

Вы трудоголик?

Геннадий Свидерский:

Если все наладить, то оно потом работает само.