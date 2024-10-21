О белорусском электромобиле и Geely. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях гендиректор «БЕЛДЖИ» Свидерский

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Здравствуете.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А на чем вы приехали?
Геннадий Свидерский:
На Tugella.
Александр Осенко:
Давайте мы с вами сегодня приготовим рыбу.
Геннадий Свидерский:
С большим удовольствием.
Александр Осенко:
Пару лет назад каждый пятый новый продаваемый автомобиль был Geely. А сейчас?
Геннадий Свидерский:
Каждый второй.
Александр Осенко:
Geely переводится, по-моему, с китайского как счастье.
Геннадий Свидерский:
Все складывалось в 2018 году не очень просто.
Александр Осенко:
Вы трудоголик?
Геннадий Свидерский:
Если все наладить, то оно потом работает само.
Геннадий Свидерский:
Считаю, слова «молодец» не бывает никогда.
Александр Осенко:
А вы кого-нибудь хвалите?
Геннадий Свидерский:
Бывает.
Александр Осенко:
Очень сочная! Милости просим за наш стол.
Смотрите в это воскресенье, 27 октября, в 10:15 на «РТР-Беларусь».