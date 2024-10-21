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О белорусском электромобиле и Geely. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях гендиректор «БЕЛДЖИ» Свидерский

21 октября 2024 10:51
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

О белорусском электромобиле и Geely. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях гендиректор «БЕЛДЖИ» Свидерский-2

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»: 
Здравствуете.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А на чем вы приехали?

Геннадий Свидерский: 
На Tugella.

О белорусском электромобиле и Geely. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях гендиректор «БЕЛДЖИ» Свидерский-4

Александр Осенко:
Давайте мы с вами сегодня приготовим рыбу.

Геннадий Свидерский: 
С большим удовольствием.

Александр Осенко:
Пару лет назад каждый пятый новый продаваемый автомобиль был Geely. А сейчас?

Геннадий Свидерский: 
Каждый второй.

О белорусском электромобиле и Geely. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях гендиректор «БЕЛДЖИ» Свидерский-6

Александр Осенко:
Geely переводится, по-моему, с китайского как счастье. 

Геннадий Свидерский: 
Все складывалось в 2018 году не очень просто. 

Александр Осенко:
Вы трудоголик?

Геннадий Свидерский: 
Если все наладить, то оно потом работает само.

О белорусском электромобиле и Geely. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях гендиректор «БЕЛДЖИ» Свидерский-8

Геннадий Свидерский: 
Считаю, слова «молодец» не бывает никогда.

Александр Осенко:
А вы кого-нибудь хвалите?

Геннадий Свидерский: 
Бывает.

О белорусском электромобиле и Geely. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях гендиректор «БЕЛДЖИ» Свидерский-10

Александр Осенко:
Очень сочная! Милости просим за наш стол. 

Смотрите в это воскресенье, 27 октября, в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Александр Осенко # Геннадий Свидерский # Интервью

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