Аграрный колледж в посёлке Лужесно Витебского района отметит 115-летие основания

Аграрный колледж в поселке Лужесно Витебского района готовится отметить 115-летие основания. К такой серьезной дате учебное заведение подошло едва ли не на пике популярности. Спрос на рабочие специальности снова растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Набор ведется по трем направлениям. Те, кого в прошлом называли агрономами и зоотехниками, сегодня учатся по специальностям «Производство продукции растительного и животного происхождения». Практику ребята проходят в одном из лучших сельхозпредприятий области. Выпускают из учебного заведения ежегодно около 150 учащихся. Для них открыты двери фермерских хозяйств, оранжерей, питомников и других предприятий аграрного профиля.

Данила Самсоник, учащийся Аграрного колледжа государственной академии ветеринарной медицины:

Для меня профессия агронома является одной из самых важнейших в сфере сельского хозяйства. И тем более для продовольственной безопасности нашей страны. Колледж – филиал Витебской государственной академии ветеринарной медицины. То есть стать квалифицированным помощником для животных здесь тоже можно. Потому учебное заведение, находящееся, по сути, в деревне, широко известно даже за пределами страны. Но хватает работы и в Беларуси. Заявок на распределение приходит больше, чем выпускников. Благодаря этому есть возможность выбирать.