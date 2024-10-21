«Большая семья – это большие плюсы». Об отцовском воспитании поговорили с многодетным папой

Говорят, что в основном воспитанием детей занимаются мамы, а отцы, по статистике, проводят с детьми 15 минут в день. Так ли это? Об этом поговорили с гостем.

В студии «Нового утра» Дмитрий Черняков, мастер спорта по водному поло, директор СДЮШОР по шахматам и шашкам.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

У вас пятеро детей, такая должность, удается ли вам им уделять столько времени?