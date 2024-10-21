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«Большая семья – это большие плюсы». Об отцовском воспитании поговорили с многодетным папой

21 октября 2024 09:56
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Говорят, что в основном воспитанием детей занимаются мамы, а отцы, по статистике, проводят с детьми 15 минут в день. Так ли это? Об этом поговорили с гостем.

В студии «Нового утра» Дмитрий Черняков, мастер спорта по водному поло, директор СДЮШОР по шахматам и шашкам.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
У вас пятеро детей, такая должность, удается ли вам им уделять столько времени?

«Большая семья – это большие плюсы». Об отцовском воспитании поговорили с многодетным папой-2

Дмитрий Черняков, мастер спорта по водному поло, директор СДЮШОР по шахматам и шашкам:
Больше 15 минут я им уделяю в день точно. У нас в семье равноправие, у меня замечательная супруга, она моя опора и поддержка. Она берет на себя много работы по дому, в том числе и работу с детьми. Я стараюсь ей помогать и выполняю какие-то домашние обязанности, проводим совместно досуг. Мы с детьми участвуем во всяческих спартакиадах.

Подробности в видео.

# Воспитание детей

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