Лукашенко: Правительству поручено разработать четкую систему адресной поддержки многодетных семей

Это заявил президент Александр Лукашенко, вручая в канун 8 Марта госнаграды представительницам прекрасной половины человечества. Ордена, медали и благодарности получили женщины разных профессий.

Самую большую группу награжденных составили многодетные матери. За воспитание пяти и более детей 17 женщинам из Брестской, Могилевской и Минской областей вручены Ордена Матери.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда сейчас встает вопрос о помощи многодетным, я вам честно говорю: я боюсь перейти эту грань, чтобы не отстранить самих родителей заботиться о воспитании детей.

И как-то неожиданно высказал формулу о том, что двое детей – это ваши, третий наполовину мой, а четвертый и пятый – это вообще мои дети. И это правильно. Это в силу того, что у нас сегодня главная проблема – это численность населения, демографическая безопасность. Если у нас не будет достаточное количество населения, мы никогда не удержим эту землю в центре Европы.

Поэтому Правительству поручено в начале этого года, в связи с финансовыми неурядицами прошлого, выработать нормальную, ясную, понятную, четкую систему поддержки многодетных семей. Я считаю, что многодетную семью надо поддержать в главном и в тот момент, кода нужно. Момент – это рождение ребенка.

На первом месте будет жилье. Чтобы и в селе, и в городе многодетная семья имела крышу над головой. Это главное.

Как подчеркнул глава государства, обеспечение демографической безопасности – безусловный национальный интерес. Политика поддержки семей с детьми приносит положительные результаты. Удалось преодолеть тенденцию сокращения рождаемости. Даже в непростом 2011 году в Беларуси появились на свет около 110 тысяч детей. И это самый высокий показатель за десятилетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Подова, работник детско-юношеской спортивной школы Славгородского района (Могилевская шобласть):

Мы действительно ощущаем заботу, внимание и реальную поддержку нашего государства. А со своей стороны мы учим наших детей быть добрыми, трудолюбивыми, честными, достойными гражданами нашей страны, любить свою родину.