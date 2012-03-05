Андрей Вознесенский. 50 лет он был главной энергетической силой русской поэзии

Я хорошо помню тот первый день лета 2010 года, когда не стало поэта Андрея Вознесенского. И сразу посыпались эпитеты: «несравненный», «гениальный», «властитель душ», «поэт, который собирал стадионы». А я думала: все бы эти слова да при его жизни!

Еще вспомнила стихи его друга, тоже поэта, Евгения Евтушенко: «Ему бы, при его голосе, внешности, дать бы при жизни хоть чуточку нежности».

Я думаю, поэт Вознесенский должен был получить при жизни Нобелевскую премию. Это был действительно величайший поэт ХХ века. Его знали в мире и любили.

С ним с удовольствием встречался Рональд Рейган и Боб Дилан. Его приглашал на завтрак в свою мастерскую Пабло Пикассо. Его обожала и, говорят, была даже немножко влюблена одна из самых прелестных женщин – Жаклин Кеннеди. Ему дарил свои рисунки Сальвадор Дали.

По первой профессии Вознесенский был архитектором. И, наверное, потому умел так виртуозно, как кубиками, манипулировать словами и рифмами. Он соединял миры и антимиры. Он создавал невероятные поразительные художественные образы. Это только он мог написать: «В политехнический! В политехнический! По снегу фары шипят яичницей». Или: «Тишины хочу, тишины... Нервы, что ли, обожжены?»

А какие слова-стихи он написал своей подруге, замечательной балерине Майе Плисецкой!

«В ее имени слышится плеск аплодисментов.

Она рифмуется с плакучими лиственницами,

с персидской сиренью…»

50 лет Вознесенский был главной энергетической силой русской поэзии. Он очень любил Россию, любил русскую природу. И потому предпочитал жить не в душной Москве, а в писательском поселке, в Подмосковье, в Переделкино. Там он прожил более 20 лет.

Он и внешне был очень красив. Этот прищур умных глаз, лукавая улыбка, платок вместо галстука вокруг шеи.

Это был поэт, для которого не существовало «низких» жанров. И он откровенно признавался, что разбогател, заработал большие деньги, когда написал стихи к нескольким песням. И знаменитую песню «Миллион алых роз» спела не только Алла Пугачева. Вслед за ней эту песню запела вся страна.

46 лет он был женат на одной женщине – умной, талантливой, все понимающей и все наперед ему прощающей. Зоя Богуславская, писательница, она была старше своего Андрея. Но, слава богу, и сегодня жива и даже неплохо выглядит.

Чтобы жениться на Зое, ему пришлось очень постараться, потому что Зоя была замужем, и была настоящая битва за любимую женщину.

Поэт умер на руках своей жены. Но, как каждый поэт, он не мог быть без муз. И, говорят, у него случались романы. Чаще всего – с актрисами.

Есть замечательное стихотворение «Дочь фараона», посвященное артистке Людмиле Максаковой.

Говорят, долгий и мучительный для обоих был роман с другой замечательной актрисой, Татьяной Лавровой. Ей Андрей Вознесенский тоже посвятил много стихов.

Но лучшую поэму своей жизни, «Оза», он написал все-таки для самой любимой женщины своей жизни – для жены, Зои Богуславской.

Он был замечательный человек и действительно великий поэт. Мы будем читать его стихи.

Элеонора Езерская