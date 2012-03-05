Белорусской милиции – 95. Специальный репортаж СТВ об обратной стороне непростой профессии

Профессия милиционера – круглосуточная и обжалованию этот график не подлежит. И даже в свой профессиональный праздник они уступают празднику спортивному.

В Бобруйске – большой хоккей, а значит пост на минском железнодорожном вокзале будет усилен. Хотя и так работы хватает: в среднем за сутки здесь задерживают два десятка человек. За хулиганство, и еще чаще – за мелкие кражи. Типичная жертва – пассажир дальнего следования.

Игорь Савочкин, заместитель командира роты патрульно-постовой службы милиции Минского ОВД на транспорте:

Как правило, это отдыхающие пассажиры, утомленные в дороге. Где-то заснули – пропала сумка

Игорь Савочкин сегодня ответственный за патрули. А вообще на службе – 15 лет. Между делом и нам организовал экскурсию по криминальным местам вокзала.

Первые в списке – зал ожидания и бильярдный клуб. Дальше – сами поезда. Их «отрабатывают» реже, но наверняка по сигналу начальника состава. Обычно ищут контрабанду: все секретные места и тайники в вагонах этим милиционерам давно известны.

Насколько может быть опасна работа, у милиционера можно и не спрашивать. Практически у каждого есть история, в которую обычный человек никогда бы не попал.

Случай на станции «Олехновичи»: сотрудники просто попросили мужчину показать, что лежит в сумке.

Игорь Савочкин, заместитель командира роты патрульно-постовой службы милиции Минского ОВД на транспорте:

Мужчина достал пистолет и выстрелил в одного из сотрудников. Прямо в зале ожидания.

А в сумках были материалы для приготовления наркотических средств.

Преступника тогда задержали своими силами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А прекурсоры, то есть наркоэлементы, отправили экспертам. Вот их служба уж точно на первый взгляд как будто не видна.

Все это оружие изъято из криминального оборота на территории Беларуси. И теперь используется для отстрела разных видов боеприпасов.

Алексей Артюшин, начальник 5-го управления ГЭКЦ МВД Республики Беларусь:

Всегда требуется проведение баллистической экспертизы. Независимо от того, что изъято с места преступления. Пули, гильзы или другие компоненты.

В экспертно-криминалистическом центре хранится практически весь арсенал 20 века. Есть даже эксклюзивные экспонаты, которым может позавидовать любой музей.

Алексей Артюшин, начальник 5-го управления ГЭКЦ МВД Республики Беларусь:

Револьвер системы смит-вессона, который поступал на вооружение русской армии, но изготавливался в Берлине.

Сергей Владимирович знает все о взрывах. Которые, оказывается, в подвале многоэтажки в самом центре Минска звучат довольно часто. Правда, негромко: объекты исследования помещают в специальную бочку.

Сергей Игнатович, начальник отделения взрывных экспертиз 7-го управления ГЭКЦ МВД Республики Беларусь:

Максимальная масса, которую сюда можно поместить, – это один килограмм в тротиловом эквиваленте.

Тут же определяют полный химический состав вещества. К слову, с помощью не самой дешевой техники. Вместо такого анализатора можно было запросто купить квартиру в центре Минска.

Сергей Игнатович, начальник отделения взрывных экспертиз 7-го управления ГЭКЦ МВД Республики Беларусь:

Когда вещество проходит множество актов сорбций-дисорбций, из-за своей разной хромотографической подвижности оно делится.

Короче говоря, очень умная техника. Без химического факультета БГУ за плечами нечего и подходить.

Сергей Игнатович, начальник отделения взрывных экспертиз 7-го управления ГЭКЦ МВД Республики Беларусь:

Милиция бывает разная: кто-то ловит преступников, кто-то собирает доказательства, чтобы признать их виновными или нет, кто-то проводит экспертизы.

А кто-то может за пару секунд отличить фальшивую купюру от настоящей.

Дмитрий Саврицкий, главный эксперт 4-го управления ГЭКЦ МВД Республики Беларусь:

Настоящая отпечатана способом глубокой печати, имеет защитные волокна.

Суперподделки бывают только 100- и 50-долларовые билеты.

Здесь сталкивались с самыми экзотическими видами подделок. И не только класса «супер». В основном на соответствие здесь проверяют российские и белорусские рубли, доллары и евро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вообще, денежному обороту этой небольшой комнаты может позавидовать любая фирма.

Дмитрий Саврицкий, главный эксперт 4-го управления ГЭКЦ МВД Республики Беларусь:

Приходится исследовать различные суммы. Бывали случаи, что исследовали и по полмиллиона евро или долларов.

Мы сейчас на самом настоящем полигоне. Он расположен на территории Академии. Здесь курсанты учатся в условиях, максимально приближенных к реальным, проводить осмотр места происшествия.

В Академии МВД учат, чтобы «глаз был как у орла». И здесь – все по-настоящему: телевизор, мебель, еда на кухне. Что интересно, сама квартира, по сути, – трансформер. То есть комнаты можно делать разными по форме и площади. Для того, чтобы расширить ассортимент заданий – говорят преподаватели. Наша версия – это еще и хорошая находка против списывания.

А вот и тот самый чемодан – атрибут каждого первого фильма про следствие. Оказывается, у него внутри умещается полсотни приборов, инструментов и порошков. И главное оружие следователя – химия, которая может почти все. Сейчас даже грабить в любимых перчатках уже не актуально. Современные порошки фиксируют и такие отпечатки. Кожи или трикотажа – не важно.

Владимир Смоленчук, старший преподаватель кафедры криминалистических экспертиз Академии МВД Республики Беларусь:

Перчатки имеют свои особенные характерные признаки, по которым можно идентифицировать перчатку, которой оставлены следы преступником.

Классический образ милиционера: это ловец преступника, который зачастую по долгу службы рискует не только своим здоровьем, но и жизнью. В медицинской книжке Алексея есть и ножевое ранение. А примерно полгода назад появилась еще одна небольшая запись: «ссадина, ушиб левой ноги и коленного сустава». Зато тот момент, когда он получал эти травмы, просмотрело уже намного более миллиона Интернет-пользователей.

Алексей Божко, милиционер специальной группы быстрого реагирования оперативно-дежурной службы ОВД Молодечненского райисполкома:

Дверка сама открылась и меня выбросило из машины.

Если бы я расслабился, может, эта машина меня и накрыла бы, но сумел сгруппироваться.