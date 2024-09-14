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Лукашенко поздравил жителей Круглого с 500-летием города

14 сентября 2024 09:50
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Свой 500-летний юбилей отмечает город Круглое. Поздравления жителям направил глава государства, подчеркнув, что на этой благодатной земле всегда жили трудолюбивые, мастеровые люди, талантливые и горячо любящие свою малую родину.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пять веков – весомая дата, большой праздник для всех, кто здесь родился и вырос, связал свою судьбу с родной землей. Благодаря вам, истинным патриотам, регион сегодня уверенно смотрит в будущее. Убежден, вместе мы сделаем все возможное, чтобы добрая слава Круглянщины росла и приумножалась новыми яркими свершениями.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко

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