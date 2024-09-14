Лукашенко поздравил жителей Круглого с 500-летием города

Свой 500-летний юбилей отмечает город Круглое. Поздравления жителям направил глава государства, подчеркнув, что на этой благодатной земле всегда жили трудолюбивые, мастеровые люди, талантливые и горячо любящие свою малую родину.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пять веков – весомая дата, большой праздник для всех, кто здесь родился и вырос, связал свою судьбу с родной землей. Благодаря вам, истинным патриотам, регион сегодня уверенно смотрит в будущее. Убежден, вместе мы сделаем все возможное, чтобы добрая слава Круглянщины росла и приумножалась новыми яркими свершениями.