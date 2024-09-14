Урожай собирают не только в хозяйствах. Пограничники помогли Белыничской школе-интернату в уборке картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Урожай собирают не только в хозяйствах. Пограничники помогли Белыничской школе-интернату в уборке картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прежде чем отправиться на грядки, офицеры Госпогранкомитета, курсанты Института пограничной службы вместе с ребятами возложили цветы к памятному знаку в городском парке культуры и отдыха. После памятной церемонии приступили к работе на земле. А чтобы трудиться было легче, пограничники приехали со своей техникой.
Иван Гульба, начальник структурного подразделения Госпогранкомитета Беларуси:
Белыничская школа – это не единственное учреждение образования, которым органы пограничной службы оказывают всестороннюю помощь. И зачастую эта помощь заключается не только лишь в участии в республиканских акциях, такими как «Соберем детей в школу», «Наши дети». Активно мы принимаем участие в том числе и в вопросах сборки урожая, что вы можете наблюдать за моей спиной. Также оказываем помощь этим учреждением образования в вопросах, связанных с социокультурной деятельностью, а также совершенствованием их материально-технического обеспечения.
Александр Мамченко, директор Белыничской специальной школы-интерната:
У нас родилась идея сплотить наших детей, курсантов, офицеров совместной трудовой деятельностью. У нас как раз есть участок картофеля, около полутора гектаров, и мы решили собрать урожай в этом году вместе. Поэтому вместе с музыкой, ухой, солдатской кашей сегодня солдаты, офицеры приехали. Мы все вместе работаем в поле. Ведь трудовая деятельность, она сближает. И я надеюсь, что детям это останется на долгие-долгие годы в памяти.
Стоит отметить, что практика оказания различного рода помощи подшефным учреждениям образования у пограничников традиционна.