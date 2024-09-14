Урожай собирают не только в хозяйствах. Пограничники помогли Белыничской школе-интернату в уборке картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде чем отправиться на грядки, офицеры Госпогранкомитета, курсанты Института пограничной службы вместе с ребятами возложили цветы к памятному знаку в городском парке культуры и отдыха. После памятной церемонии приступили к работе на земле. А чтобы трудиться было легче, пограничники приехали со своей техникой.

Иван Гульба, начальник структурного подразделения Госпогранкомитета Беларуси:

Белыничская школа – это не единственное учреждение образования, которым органы пограничной службы оказывают всестороннюю помощь. И зачастую эта помощь заключается не только лишь в участии в республиканских акциях, такими как «Соберем детей в школу», «Наши дети». Активно мы принимаем участие в том числе и в вопросах сборки урожая, что вы можете наблюдать за моей спиной. Также оказываем помощь этим учреждением образования в вопросах, связанных с социокультурной деятельностью, а также совершенствованием их материально-технического обеспечения.