Более 20% озимых зерновых посеяли аграрии Гродненской области

Сельскохозяйственные работы в полях не сбавляют темп. В Беларуси активно ведется сев озимых зерновых. В Гродненской области посеяно уже около 50 тысяч гектаров, а это более 20 % от запланированного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зерна, что лягут в землю сейчас, станут фундаментом продовольственной безопасности нашей страны в следующем году. Работы в разгаре и в хозяйстве «Заря» Волковысского района. На сегодня посеяна уже пятая часть озимых зерновых: пшеницы, тритикале, ячменя и ржи. Сев озимого рапса, к слову, в хозяйстве уже завершили.

Анатолий Синкевич, механизатор КСУП «Заря и К»: В хозяйстве работаю 35-ю посевную. Это очень ответственно, сеем в данный момент пшеницу озимую. Техника надежная, проблем нет, все своевременно. Семена подвозятся, работаем с утра до позднего вечера.

Александр Станкевич, заместитель директора по производству КСУП «Заря и К»:

На сегодня работают две сеялки, в ближайшие дни, день-два, мы приступим третью, чтобы уложиться, к 1-му числу завершить сев зерновых культур.

Параллельно с севом озимых в хозяйстве продолжается укос трав, а также уборка кукурузы на силос и зерно. Урожайность, отмечают аграрии, выше прошлогодней.