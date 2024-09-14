Город, в котором хочется жить. Интервью с председателем Мингорисполкома
Сегодня облик белорусской столицы – наша гордость. Город активно развивается, привлекая внимание как культурным, так и экономическим потенциалом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О настоящем и будущем столицы мы спросили у председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Владимир Евгеньевич, спасибо, что в этот праздничный день и в потоке мероприятий нашли время встретиться с нашей съемочной группой и рассказать о мероприятиях, о городе, о нашей любимой столице. В концепции праздничных мероприятий сегодня наша столица описывается как город, в котором хочется жить, как город больших возможностей. Для вас Минск сегодня – это какой город?
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Минск сочетает в себе и историческую часть, которая, к счастью, сохраняется, и она приведена в порядок. Это достопримечательности города, где и жители города, и многочисленные туристы могут видеть, как на протяжении столетий Минск развивался. И конечно же, строительство новых интересных объектов, которые тоже являются украшением города.
Мы стараемся максимально сочетать, не перегружать город высотными зданиями, потому что изюминка Минска в том, что его среднее высотное здание создает этот неповторимый облик. Конечно же, в современном городе должны быть и здания серьезной высотности. Они построены и еще будут строиться, но все-таки предпочтение стараемся отдавать именно маловысотному и средневысотному строительству.
Кроме того, мы сейчас приступаем к реализации очень серьезного проекта, чтобы обеспечивать жильем жителей, которые в нем нуждаются. В начале следующего года мы начнем реализацию строительства микрорайона Зеленый Бор. Это в Партизанском районе, колодищанские полигоны. Планируется, что там в ближайшие 13-15 лет будет построено свыше 4 миллионов квадратных метров жилья. Особенность в том, что это будет не коммерческое жилье, это будет арендное жилье, социальное, жилье для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это очень большой проект.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Назовите, пожалуйста, топ-3 самых масштабных проектов, которые реализуются сегодня в столице.
Владимир Кухарев:
В первую очередь обеспечение Минска, в частности двух районов, Фрунзенского и Московского, водой из подземных источников. К концу этого года мы завершим все строительные работы. Также очень серьезный проект идет, это строительство метро в городе. Это проект, который ведется постоянно. В 2020 году вводили четыре станции новой (третьей) линии, и сейчас вторая очередь. Это еще три новые станции, которые будут тоже завершены строительством и введены в этом году. Идет уже работа над третьей очередью, от станции «Бангалор» до станции метро «Фрунзенская».
Кроме того, у нас ведется строительство друзьями из Китайской Народной Республики национального стадиона, бассейна, которые тоже будут введены в этом году.
Город оценивается по степени комфортности благодаря его благоустройству. Как развивается это направление, какие планы и чем можем похвастать – смотрите в видеоматериале.