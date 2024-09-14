Город, в котором хочется жить. Интервью с председателем Мингорисполкома

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент: Владимир Евгеньевич, спасибо, что в этот праздничный день и в потоке мероприятий нашли время встретиться с нашей съемочной группой и рассказать о мероприятиях, о городе, о нашей любимой столице. В концепции праздничных мероприятий сегодня наша столица описывается как город, в котором хочется жить, как город больших возможностей. Для вас Минск сегодня – это какой город?

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Минск сочетает в себе и историческую часть, которая, к счастью, сохраняется, и она приведена в порядок. Это достопримечательности города, где и жители города, и многочисленные туристы могут видеть, как на протяжении столетий Минск развивался. И конечно же, строительство новых интересных объектов, которые тоже являются украшением города.

Мы стараемся максимально сочетать, не перегружать город высотными зданиями, потому что изюминка Минска в том, что его среднее высотное здание создает этот неповторимый облик. Конечно же, в современном городе должны быть и здания серьезной высотности. Они построены и еще будут строиться, но все-таки предпочтение стараемся отдавать именно маловысотному и средневысотному строительству.

Кроме того, мы сейчас приступаем к реализации очень серьезного проекта, чтобы обеспечивать жильем жителей, которые в нем нуждаются. В начале следующего года мы начнем реализацию строительства микрорайона Зеленый Бор. Это в Партизанском районе, колодищанские полигоны. Планируется, что там в ближайшие 13-15 лет будет построено свыше 4 миллионов квадратных метров жилья. Особенность в том, что это будет не коммерческое жилье, это будет арендное жилье, социальное, жилье для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это очень большой проект.