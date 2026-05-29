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Лукашенко поздравил зарубежных коллег с Днем Евразийского экономического союза

29 мая 2026 05:42
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Президент Беларуси по случаю Дня ЕАЭС направил поздравление членам Высшего Евразийского экономического совета – Президентам России, Казахстана и Кыргызстана, а также председателю Коллегии ЕЭК. Александр Лукашенко выразил убеждение, что совместными усилиями удастся обеспечить высокий уровень благосостояния народов союза, в полной мере раскрыв его потенциал в качестве самодостаточного макрорегиона со статусом технологического и интеллектуального лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил зарубежных коллег с Днем Евразийского экономического союза-2

«За время своей деятельности ЕАЭС стал примером мирного и созидательного экономического объединения, участники которого уважают интересы друг друга и выстраивают взаимодействие через диалог и поиск компромиссов. В текущем году мы начинаем новый этап интеграционного сотрудничества: переходим к практической реализации Декларации «Евразийский экономический путь», которая определила основной вектор развития ЕАЭС до 2030 года и его долгосрочную стратегию на период до 2045 года», – говорится в поздравлении.

# Александр Лукашенко # ЕАЭС

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