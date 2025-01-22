Лукашенко поздравил сотрудников МИД с Днём дипломатического работника

Профессиональный праздник отмечают сегодня дипломаты. Работников и ветеранов системы МИД – поздравил глава государства. Александр Лукашенко пожелал, чтобы каждый сотрудник ведомства, в полной мере обладая присущей профессии эрудицией и подготовкой, честно и гордо носил высокое звание дипломата, всегда оставался образцом настоящего гражданина и патриота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На современном этапе развития нашего государства перед вами стоят важнейшие задачи: быть надежным форпостом в представлении экономических интересов Беларуси, ее экспортного потенциала, привлекать инвестиции и новейшие технологии, последовательно расширять за рубежом круг наших партнеров и единомышленников, убедительно доказывать оппонентам всю бесперспективность любого давления на нашу страну, помогать соотечественникам в сложных ситуациях за границей, всемерно способствовать укреплению мира и безопасности.