Молодёжь и военнослужащие Гродно подключились к досрочному голосованию

В Гродно к досрочному голосованию на выборах Президента подключились молодежь и военнослужащие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К участку №81 в микрорайоне Фолюш относятся 2300 избирателей. Среди местных жителей много молодых семей, впервые голосующих и людей в форме – на территории Фолюша находится 6-я механизированная бригада, здесь же для военнослужащих выделено немало квартир. Активность избирателей высокая с первого дня. Тем, кому впервые довелось делать значимый для страны выбор, на участке дарят подарки.

Первый раз в своей жизни я голосую. Мне дали вот такую вот майку «Мой голос первый», а также книжечка «Символы Беларуси». Каждый голос ценен, мы выбираем свое будущее.

Вадим Суров, командующий войсками Западного оперативного командования:

Мы живем сейчас в мире, стабильности, нам есть что ценить. Это наша задача – только сохранить и приумножать. В 1992 году, когда резали танки на заводах, когда это все продавалось, распродавалось, когда рушились казармы, когда, даже будучи военнослужащим сверхсрочной службы с зарплатой 20 долларов, сейчас есть с чем сравнивать.

Всего в Гродненской области создано около 600 участков для голосования. Проголосовать досрочно можно еще в течение четырех дней – с 12 до 19 часов. В основной день – 26 января – избирателей ждут с 8 утра до 20 вечера.