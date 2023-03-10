За переизбрание Си Цзиньпина делегаты проголосовали единогласно

Курс на всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство Беларуси и Китая неизменен. Этим утром, 10 марта, из Пекина пришли важные политические новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина председателем КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он также вновь возглавил Центральный военный совет и таким образом сохраняет в своих руках партийное, военное и государственное руководство. Решение приняли единогласно. Если быть точными, в нем приняли участие 2 952 делегата. И сегодня же Си Цзиньпин был приведен к присяге.

Си Цзиньпин стал первым в истории Китайской Народной Республики руководителем, который избирается на должность председателя в третий раз. Все это время он остается верным другом нашей страны.