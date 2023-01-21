Лукашенко поздравил Си Цзиньпина и народ Китая с Праздником Весны
Жители Китая начинают отмечать наступление Нового года, или, как еще его называют в Поднебесной, Праздника Весны. Это одно из самых важных событий в году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятия по случаю торжества длятся целую неделю. С Праздником Весны председателя КНР Си Цзиньпина и народ Китая поздравил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси особо отметил достижения и победы Китайской Народной Республики в уходящем году: это и проведение Олимпийских игр, и развитие космической программы, продвижение инициатив в области глобального развития и безопасности. Подробно Александр Лукашенко остановился на двустороннем сотрудничестве наших стран. Развитие взаимодействия вышло на новый высокий уровень и приносит обоюдную выгоду.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несмотря на все сложности, которые принес год Тигра, мы совместными усилиями смогли добиться значительных успехов в наращивании белорусско-китайского сотрудничества. На полях саммита ШОС подписан внушительный пакет двусторонних соглашений, которые отвечают интересам обоих государств и позволят еще больше укрепить дружбу между нашими странами. Отношения Минска и Пекина вышли на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. В индустриальном парке «Великий камень» динамично продвигается проект в области традиционной китайской медицины. Продолжает работу совместное предприятие по сборке легковых автомобилей «БЕЛДЖИ».
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