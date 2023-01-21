Лукашенко поздравил Си Цзиньпина и народ Китая с Праздником Весны

Жители Китая начинают отмечать наступление Нового года, или, как еще его называют в Поднебесной, Праздника Весны. Это одно из самых важных событий в году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятия по случаю торжества длятся целую неделю. С Праздником Весны председателя КНР Си Цзиньпина и народ Китая поздравил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси особо отметил достижения и победы Китайской Народной Республики в уходящем году: это и проведение Олимпийских игр, и развитие космической программы, продвижение инициатив в области глобального развития и безопасности. Подробно Александр Лукашенко остановился на двустороннем сотрудничестве наших стран. Развитие взаимодействия вышло на новый высокий уровень и приносит обоюдную выгоду.