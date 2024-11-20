Последние армейские тренды – какие новинки подготовили для белорусских военных?

Новые методики современного боя, улучшенная экипировка и новинки радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. На полигоне Гожский проходит сбор боевой подготовки Вооруженных Сил, где представители воинских частей со всей Беларуси изучают передовые армейские технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необходимость держать руку на пульсе диктует та обстановка, которая складывается на внешних контурах нашей страны, от юга до запада. На территориях ближайших к нам государств Евросоюза постоянно фиксируются военные маневры и расширение контингента НАТО. Что позволяет белорусским военным быть начеку, посмотрела Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Это учебное место называется психологическая полоса. Здесь полная имитация реальной боевой обстановки, так называемой «красной зоны», со стрельбой, с горящей техникой, эвакуацией раненых. То есть все продумано до мелочей, создается то самое напряжение в воздухе.

Учебные сценарии сегодня полностью обновлены. Заложены ситуации из современных мировых конфликтов, по ним проанализированы методики ведения боя. Чтобы не допустить провала операций, военные оттачивают мастерство до деталей, ошибка может стоить жизни. Например, отработка правильного входа в помещение, ведь можно с порога нарваться на пулю. Элемент демонстрируют разведчики, а заодно тестируют новую экипировку – индивидуальную боевую систему «Пластун». Она сейчас в процессе приема на вооружение.

Позывной «Болтун», военнослужащий разведывательного батальона:

Она весит 26 килограмм. Она защищает от осколков, пуль. По опыту специальной военной операции – зачастую люди погибают не от пули, а от артобстрела, от осколков.

На Гожском полигоне офицерам продемонстрировали и другие новинки военпрома. Это умная техника для так называемой окопной радиоэлектронной борьбы. То есть защита для пехоты от беспилотников – тема чрезвычайно актуальная. Устройства предназначены для обнаружения, пеленгования и подавления дронов. Рядом представлены мишени с электроприводом и имитацией различных вариантов появления противника. В том числе движущиеся макеты танков. Если раньше на таких мишенях тренировались лишь специализированные подразделения, теперь будут все.

Удобная новинка – 3D-печать необходимых для тренировок элементов. Специальные принтеры появятся во всех воинских частях страны. От новаций в материально-техническом плане до новейших военных методик – все это внедряется в учебный план каждого рода войск. Их представители со всей страны приехали на сбор боевой подготовки Вооруженных Сил учится, а затем использовать последние армейские тренды для тренировок личного состава. Такую форму взаимообучения военные назвали методом перекрестного опыления – будут применять постоянно.