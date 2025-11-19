Лукашенко поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником

День ракетных войск и артиллерии отмечают сегодня, 19 ноября, в Вооруженных Силах Беларуси. Военнослужащих и ветеранов этого рода войск поздравил Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дата 19 ноября 1942 года навсегда вписана в историю нашей страны и тесно связана с началом победного наступления Красной армии под Сталинградом, внесшего коренной перелом в ход Великой Отечественной войны. Нынешнее поколение ракетчиков и артиллеристов Вооруженных Сил Республики Беларусь сегодня продолжает и приумножает славные боевые традиции дедов и прадедов», – отметил глава государства.