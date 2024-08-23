Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов госстатистики с профессиональным праздником

Современная статистика – это не просто цифры‚ это мощный ресурс достоверной информации для принятия важных государственных решений, направленных на повышение национального благосостояния и качества жизни граждан. Это отметил Президент Беларуси, поздравляя работников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы делаете все, чтобы этот ресурс был полномасштабным и объективным: идя в ногу со временем, успешно используете инновационные методы и внедряете самые передовые технологии, что позволяет соответствовать международным стандартам в области статистического производства. Убежден, работники органов государственной статистики и в дальнейшем будут наращивать свой потенциал, а высокое качество и стремление к совершенствованию останутся основополагающими критериями вашей работы.