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Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов госстатистики с профессиональным праздником

23 августа 2024 08:17
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Современная статистика – это не просто цифры‚ это мощный ресурс достоверной информации для принятия важных государственных решений, направленных на повышение национального благосостояния и качества жизни граждан. Это отметил Президент Беларуси, поздравляя работников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов госстатистики с профессиональным праздником-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы делаете все, чтобы этот ресурс был полномасштабным и объективным: идя в ногу со временем, успешно используете инновационные методы и внедряете самые передовые технологии, что позволяет соответствовать международным стандартам в области статистического производства. Убежден, работники органов государственной статистики и в дальнейшем будут наращивать свой потенциал, а высокое качество и стремление к совершенствованию останутся основополагающими критериями вашей работы.

Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов госстатистики с профессиональным праздником-4

Особые слова благодарности и пожелания здоровья и долголетия глава государства адресовал ветеранам государственной статистики, внесшим большой вклад в ее становление, воспитавшим нынешнее поколение профессионалов.

# Александр Лукашенко # Статистика

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