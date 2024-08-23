В Витебском облисполкоме обсудили вопросы обеспечения жильём многодетных семей

За полугодие в регионе ввели в эксплуатацию 137 тысяч квадратных метров жилья, продолжается строительство 29 многоквартирных домов, 11 из них будут готовы уже в сентябре. Выполняется план по увеличению объемов арендного жилья, в том числе для военнослужащих, а также жилых домов с электроотоплением.

Юрий Выжиковский, председатель комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома:

По сравнению с прошлым годом показатели растут. Большое внимание оказывается по предоставлению жилья многодетным семьям, сегодня 320 многодетных семей уже обеспечены жильем за этот год, и 333 семьи уже направленны на строительство жилья. Стараемся строить по всему городу. За этот год площадками, которые были застроены, – это Черемушки всем известные в Витебске, где мы планируем в этом году уже завершить строительство жилья. Также Никрополье открыт микрорайон, будет продолжаться и в следующем году на этой площадке строительство.

Доступное жилье – приоритетная задача социальной политики Беларуси. Жилищный фонд Витебской области ежегодно прирастает более чем на 200 тысяч квадратных метров.