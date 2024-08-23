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Мотивация к поступлению на специальность врача – на какой факультет БГМУ самый высокий проходной балл?

23 августа 2024 08:03
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Вступительная кампания 2024 прошла важный этап. Об этом поговорили с гостем нашей программы. В студии Павел Маркауцан, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Вы декан стоматологического факультета Белорусского государственного медицинского университета. Давайте расскажем цифры нынешней вступительной кампании в мед. Самый высокий проходной балл в БГМУ сложился именно на стоматологическом факультете – 395, как и в прошлом году, на лечебном факультете проходной балл – 376, на фармацевтическом – 375, на педиатрическом – 362, на медико-профилактическом факультете – 316. Как прокомментируете эти цифры?

Мотивация к поступлению на специальность врача – на какой факультет БГМУ самый высокий проходной балл?-1

Павел Маркауцан, депутат Минского городского Совета депутатов:
Абитуриенты Белорусского государственного медицинского университета традиционно демонстрируют высокий уровень проходных баллов. Это обусловлено тем, что изначально имеют высокую подготовку и, скорее всего, высокая мотивация к поступлению на специальность врача или провизора. Почему именно БГМУ? Я думаю, что это объясняется тем, что в нашем университете сосредоточено большое количество высокопрофессиональных преподавателей. Более 1,5 тысяч докторов и кандидатов медицинских наук, которые передают свои знания и практический опыт нашим студентам.

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