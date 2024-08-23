Мотивация к поступлению на специальность врача – на какой факультет БГМУ самый высокий проходной балл?

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Вы декан стоматологического факультета Белорусского государственного медицинского университета. Давайте расскажем цифры нынешней вступительной кампании в мед. Самый высокий проходной балл в БГМУ сложился именно на стоматологическом факультете – 395, как и в прошлом году, на лечебном факультете проходной балл – 376, на фармацевтическом – 375, на педиатрическом – 362, на медико-профилактическом факультете – 316. Как прокомментируете эти цифры?

Павел Маркауцан, депутат Минского городского Совета депутатов:

Абитуриенты Белорусского государственного медицинского университета традиционно демонстрируют высокий уровень проходных баллов. Это обусловлено тем, что изначально имеют высокую подготовку и, скорее всего, высокая мотивация к поступлению на специальность врача или провизора. Почему именно БГМУ? Я думаю, что это объясняется тем, что в нашем университете сосредоточено большое количество высокопрофессиональных преподавателей. Более 1,5 тысяч докторов и кандидатов медицинских наук, которые передают свои знания и практический опыт нашим студентам.