Мотивация к поступлению на специальность врача – на какой факультет БГМУ самый высокий проходной балл?

Вступительная кампания 2024 прошла важный этап. Об этом поговорили с гостем нашей программы. В студии Павел Маркауцан, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Вы декан стоматологического факультета Белорусского государственного медицинского университета. Давайте расскажем цифры нынешней вступительной кампании в мед. Самый высокий проходной балл в БГМУ сложился именно на стоматологическом факультете – 395, как и в прошлом году, на лечебном факультете проходной балл – 376, на фармацевтическом – 375, на педиатрическом – 362, на медико-профилактическом факультете – 316. Как прокомментируете эти цифры?