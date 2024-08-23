Беларусь и Китай посвятят ближайший год сотрудничеству в науке, технологиях и инновациях

В продолжение договоренностей, достигнутых во Дворце Независимости. Сегодня, 23 августа, в Национальной библиотеке будет дан старт мероприятиям, посвященным году сотрудничества Беларуси и Китая в области науки, технологий и инноваций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его результаты станут дорожной картой для наших правительств по развитию сотрудничества в самых передовых областях. Уверенность в этом высказал накануне Александр Лукашенко на встрече с премьером государственного совета КНР Ли Цяном. Как известно, Беларусь прорабатывает с Китаем 15 стратегических инвестпроектов.