Прямой эфир

Беларусь и Китай посвятят ближайший год сотрудничеству в науке, технологиях и инновациях

23 августа 2024 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В продолжение договоренностей, достигнутых во Дворце Независимости. Сегодня, 23 августа, в Национальной библиотеке будет дан старт мероприятиям, посвященным году сотрудничества Беларуси и Китая в области науки, технологий и инноваций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Китай посвятят ближайший год сотрудничеству в науке, технологиях и инновациях-2

Его результаты станут дорожной картой для наших правительств по развитию сотрудничества в самых передовых областях. Уверенность в этом высказал накануне Александр Лукашенко на встрече с премьером государственного совета КНР Ли Цяном. Как известно, Беларусь прорабатывает с Китаем 15 стратегических инвестпроектов.

Беларусь и Китай посвятят ближайший год сотрудничеству в науке, технологиях и инновациях-4

Они оцениваются в три миллиарда долларов. Наиболее важные из них: третий этап проекта по глубокой переработке зерна Белорусской национальной биотехнологической корпорации, строительство заводов по производству сульфатной беленой целлюлозы и ДСП, организация современного автоматизированного литья, производства двигателей, полипропилена, карбамида, хлората натрия, перекиси водорода, кальцинированной соды.

# Беларусь-Китай

Другие новости рубрики

Все новости
Ли Цян: я готов вместе с белорусскими коллегами полноценно реализовать договорённости на высшем уровне
22 августа 2024 18:33

Ли Цян: я готов вместе с белорусскими коллегами полноценно реализовать договорённости на высшем уровне

Лукашенко: мы благодарны за всё, что Китай сделал для Беларуси – и в долгу не останемся
22 августа 2024 18:21

Лукашенко: мы благодарны за всё, что Китай сделал для Беларуси – и в долгу не останемся

Лукашенко – премьеру Госсовета КНР: Вторая мировая война – наша общая боль, и победа в ней наша общая
22 августа 2024 17:44

Лукашенко – премьеру Госсовета КНР: Вторая мировая война – наша общая боль, и победа в ней наша общая