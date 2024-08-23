Беларусь и Китай посвятят ближайший год сотрудничеству в науке, технологиях и инновациях
В продолжение договоренностей, достигнутых во Дворце Независимости. Сегодня, 23 августа, в Национальной библиотеке будет дан старт мероприятиям, посвященным году сотрудничества Беларуси и Китая в области науки, технологий и инноваций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его результаты станут дорожной картой для наших правительств по развитию сотрудничества в самых передовых областях. Уверенность в этом высказал накануне Александр Лукашенко на встрече с премьером государственного совета КНР Ли Цяном. Как известно, Беларусь прорабатывает с Китаем 15 стратегических инвестпроектов.
Они оцениваются в три миллиарда долларов. Наиболее важные из них: третий этап проекта по глубокой переработке зерна Белорусской национальной биотехнологической корпорации, строительство заводов по производству сульфатной беленой целлюлозы и ДСП, организация современного автоматизированного литья, производства двигателей, полипропилена, карбамида, хлората натрия, перекиси водорода, кальцинированной соды.