Лукашенко поздравил президента Пакистана с национальным праздником

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Пакистана Арифа Алви с национальным праздником – Днем Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства пожелал крепкого здоровья и профессиональных успехов лидеру исламской республики, мира и счастья – народу этой страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Эта дата является настоящим символом становления и нерушимости суверенитета вашей страны, которая уверенно идет самостоятельным путем развития, несмотря на внешние вызовы. Беларусь придает большое значение традиционно хорошим отношениям с Пакистаном, основанным на принципах взаимного уважения и дружбы.

Установление прочных дружественных связей – приоритет внешней политики Беларуси. О желании выстраивать конструктивный диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество свидетельствуют многочисленные визиты и переговоры на высшем уровне.

После встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана на полях саммита в Астане в 2022-м заметно активизировалось взаимодействие между Минском и Исламабадом. В ближайшее время запланирован ряд двусторонних мероприятий, которые должны поспособствовать расширению сотрудничества между странами в различных областях, прежде всего в торговле.