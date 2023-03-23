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Лукашенко поздравил президента Пакистана с национальным праздником

23 марта 2023 08:30
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Пакистана Арифа Алви с национальным праздником – Днем Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства пожелал крепкого здоровья и профессиональных успехов лидеру исламской республики, мира и счастья – народу этой страны.

Лукашенко поздравил президента Пакистана с национальным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эта дата является настоящим символом становления и нерушимости суверенитета вашей страны, которая уверенно идет самостоятельным путем развития, несмотря на внешние вызовы. Беларусь придает большое значение традиционно хорошим отношениям с Пакистаном, основанным на принципах взаимного уважения и дружбы.

Лукашенко поздравил президента Пакистана с национальным праздником-4

Установление прочных дружественных связей – приоритет внешней политики Беларуси. О желании выстраивать конструктивный диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество свидетельствуют многочисленные визиты и переговоры на высшем уровне.

После встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана на полях саммита в Астане в 2022-м заметно активизировалось взаимодействие между Минском и Исламабадом. В ближайшее время запланирован ряд двусторонних мероприятий, которые должны поспособствовать расширению сотрудничества между странами в различных областях, прежде всего в торговле.

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# Беларусь-Пакистан # общество # Александр Лукашенко # Ариф Алви # Фотофакт

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