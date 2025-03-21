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В Беларуси растёт спрос на готовые деревянные дома

21 марта 2025 07:01
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Комфортно и уютно. Спрос на готовые срубы, которые предлагают лесхозы, растет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси растёт спрос на готовые деревянные дома-2

С началом теплого сезона белорусы включились в строительные работы на своих участках и приобретают древесину по льготной цене. Только в Могилевской области востребованность такого сырья увеличилась втрое.

В Беларуси растёт спрос на готовые деревянные дома-4

Руслан Белявский, заместитель генерального директора – главный инженер Могилевского ГПЛХО:
Скажем, в динамике 2021-2024 года. В 2021 году это было 400 человек, в 2024 году это уже почти тысяча человек. То есть люди идут, люди интересуются и покупают.

В Беларуси растёт спрос на готовые деревянные дома-6

Сегодня можно приобрести готовые срубы домов, бань и беседок. Деревянные строения снова в моде. Для некоторых собственный дом в деревне – мечта всей жизни.

В Беларуси растёт спрос на готовые деревянные дома-8

Василий Рабушко:
Я очень рад, что моя мечта – жить в частном, своем собственном деревянном доме – наконец-то воплощается в жизнь. Хотел бы выразить благодарность и восхищение нашим белорусским умельцам, белорусскому лесхозу в частности. Ну и, конечно, той политике государства, которая проводится у нас по популяризации сельского образа жизни.

В Год благоустройства стало существенно легче приобрести недвижимость в сельской местности. Благодаря 116-му Указу появилась возможность приобрести домик в деревне всего за одну базовую величину.

# Государственная политика # Государственная социальная политика

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