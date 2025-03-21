В Беларуси растёт спрос на готовые деревянные дома

Комфортно и уютно. Спрос на готовые срубы, которые предлагают лесхозы, растет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С началом теплого сезона белорусы включились в строительные работы на своих участках и приобретают древесину по льготной цене. Только в Могилевской области востребованность такого сырья увеличилась втрое.

Руслан Белявский, заместитель генерального директора – главный инженер Могилевского ГПЛХО: Скажем, в динамике 2021-2024 года. В 2021 году это было 400 человек, в 2024 году это уже почти тысяча человек. То есть люди идут, люди интересуются и покупают.

Сегодня можно приобрести готовые срубы домов, бань и беседок. Деревянные строения снова в моде. Для некоторых собственный дом в деревне – мечта всей жизни.

Василий Рабушко:

Я очень рад, что моя мечта – жить в частном, своем собственном деревянном доме – наконец-то воплощается в жизнь. Хотел бы выразить благодарность и восхищение нашим белорусским умельцам, белорусскому лесхозу в частности. Ну и, конечно, той политике государства, которая проводится у нас по популяризации сельского образа жизни.

В Год благоустройства стало существенно легче приобрести недвижимость в сельской местности. Благодаря 116-му Указу появилась возможность приобрести домик в деревне всего за одну базовую величину.