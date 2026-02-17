Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с Праздником Весны

Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Праздником Весны. Как отметил Президент, прошедший год стал важным этапом в развитии белорусско-китайских отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Системно продвигая совместные проекты и инициативы, Беларусь и Китай вышли на качественно новую высоту в области промышленной кооперации, технологий и инноваций, образования и культуры, спорта и туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Формированию более благоприятных условий для работы предприятий призвано содействовать вступившее в силу Соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Символом дружбы между Беларусью и Китаем стало открытие в Минске двух спортивных объектов международного класса – стадиона и бассейна, построенных при поддержке КНР. Убежден, что текущий год станет временем удачных возможностей, смелых решений и конкретных дел, придаст дополнительную энергию взаимодействию на государственном и региональном уровнях», – отметил глава государства.

Президент Беларуси убежден, что текущий год станет временем удачных возможностей, смелых решений и конкретных дел, придаст дополнительную энергию взаимодействию на государственном и региональном уровнях. Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину здоровья, счастья и успехов, а жителям Китая – мира и процветания.