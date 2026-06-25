Новости по тегу #Беларусь-Словения

Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Словении с национальным праздником – Днем государственности.
Владельцы частных авто могут залить в бак не более 50 литров в день, а для компаний и фермеров введен лимит в размере 200 литров.
Президент отметил, что Беларусь с глубоким уважением относится к нацеленности Словении сохранять национальные традиции и наследие.
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