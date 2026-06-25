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Новости по тегу #Беларусь-Словения

Лукашенко отметил открытость Беларуси к сотрудничеству со Словенией
25 июня 2026 05:41

Лукашенко отметил открытость Беларуси к сотрудничеству со Словенией

В Словении ввели ограничения на продажу бензина на заправках
23 марта 2026 13:37

В Словении ввели ограничения на продажу бензина на заправках

Лукашенко поздравил народ Словении с Днём государственности
25 июня 2025 07:11

Лукашенко поздравил народ Словении с Днём государственности

Министерства иностранных дел Беларуси и Словении подписали программу сотрудничества
24 июля 2017 13:09

Министерства иностранных дел Беларуси и Словении подписали программу сотрудничества

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей направился с трехдневным визитом в Словению
24 июля 2017 05:43

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей направился с трехдневным визитом в Словению

Беларусь и Словения: важнейшие сферы сотрудничества – энергетика, фармацевтика, строительство, машиностроение и другие
25 марта 2016 16:45

Беларусь и Словения: важнейшие сферы сотрудничества – энергетика, фармацевтика, строительство, машиностроение и другие

Александр Лукашенко встретился с вице-премьером – главой МИД Словении
25 марта 2016 10:38

Александр Лукашенко встретился с вице-премьером – главой МИД Словении

Беларусь и Словения подписали документы о сотрудничестве в области энергетики
25 марта 2016 10:37

Беларусь и Словения подписали документы о сотрудничестве в области энергетики

Вице-премьер Словении с официальным визитом в Минске
25 марта 2016 06:22

Вице-премьер Словении с официальным визитом в Минске

Беларусь и Словения будут сотрудничать в области мирного атома
30 сентября 2015 07:41

Беларусь и Словения будут сотрудничать в области мирного атома

Белорусско-словенский бизнес-форум проходит в Минске
28 сентября 2015 10:41

Белорусско-словенский бизнес-форум проходит в Минске

Замминистра иностранных дел Беларуси находится с визитом в Словении
06 июля 2015 13:30

Замминистра иностранных дел Беларуси находится с визитом в Словении