В центре внимания – память о Великой Победе. Выездное заседание президиума Витебского областного Совета депутатов состоялось в Ушачах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания – память о Великой Победе. Выездное заседание президиума Витебского областного Совета депутатов состоялось в Ушачах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники встречи говорили о подвиге героев, преемственности поколений и недопущении переписывания истории. За последние несколько лет сотрудниками музея народной славы в Ушачах восстановлено свыше 400 фамилий погибших красноармейцев. Это не только белорусы, но также уроженцы Украины, Азербайджана, России и других стран.
Светлана Турло, главный хранитель фондов Ушачского музея народной славы имени Героя Советского Союза В.Е. Лобанка:
Жители Советского Союза, люди разных национальностей, кто-то из них именно захоронен в братских могилах на территории нашего района, большое количество имен мирных жителей, евреев. Более 170 фамилий мы установили. Работа продолжается. Я думаю, что мы еще установим многие имена.
Марина Новицкая, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома:
Мы видим, что через 80 лет приезжают родственники из ближнего и дальнего зарубежья, которые хотят просто прийти на могилу, поклониться, положить цветы.
Участники заседания почтили память погибших воинов у мемориала в Ушачах. К подножию монумента возложены цветы. Прикосновение к трагедии в годы войны и оккупации через скорбные списки погибших на памятниках и мемориалах позволяет осознать, что мир – главная ценность.
Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Только сохраняя память, чтя героев Великой Отечественной войны и равняясь на них, мы можем сделать все, чтобы наша молодежь вырастала достойной, чтобы они понимали важность сохранения единства и согласия в нашем обществе, чтобы они на примере наших предков, также понимали, что защита отечества – это священный долг каждого.
Витебский край – один из наиболее пострадавших в годы Великой Отечественной войны. По уточненным данным генпрокуратуры, за время оккупации в регионе были уничтожили не менее пяти тысяч сельских населенных пунктов.