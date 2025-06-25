В центре внимания – память о Великой Победе. Выездное заседание президиума Витебского областного Совета депутатов состоялось в Ушачах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники встречи говорили о подвиге героев, преемственности поколений и недопущении переписывания истории. За последние несколько лет сотрудниками музея народной славы в Ушачах восстановлено свыше 400 фамилий погибших красноармейцев. Это не только белорусы, но также уроженцы Украины, Азербайджана, России и других стран.

Светлана Турло, главный хранитель фондов Ушачского музея народной славы имени Героя Советского Союза В.Е. Лобанка:

Жители Советского Союза, люди разных национальностей, кто-то из них именно захоронен в братских могилах на территории нашего района, большое количество имен мирных жителей, евреев. Более 170 фамилий мы установили. Работа продолжается. Я думаю, что мы еще установим многие имена.

Марина Новицкая, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома:

Мы видим, что через 80 лет приезжают родственники из ближнего и дальнего зарубежья, которые хотят просто прийти на могилу, поклониться, положить цветы. Участники заседания почтили память погибших воинов у мемориала в Ушачах. К подножию монумента возложены цветы. Прикосновение к трагедии в годы войны и оккупации через скорбные списки погибших на памятниках и мемориалах позволяет осознать, что мир – главная ценность.