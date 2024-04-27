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Делегация из Египта посетила академию авиации Беларуси

27 апреля 2024 08:13
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Обмен опытом и укрепление международного сотрудничества. Делегация из Арабской Республики Египет посетила академию авиации Беларуси. Это единственное учреждение образования в нашей стране, где готовят специалистов по данному направлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация из Египта посетила академию авиации Беларуси-1

Кроме того, академия имеет большой опыт подготовки иностранных студентов. На военном факультете обучались специалисты из Венесуэлы, Судана, Казахстана и других стран СНГ. Египет также заинтересован готовить в Беларуси своих офицеров по инженерным специальностям. Зарубежные гости детально изучили возможности по эксплуатации беспилотных авиационных комплексов и средств наземного обеспечения. Больше всего гостей впечатлил уровень техники, которая используется в учебном процессе.

Делегация из Египта посетила академию авиации Беларуси-4

Павел Примак, проректор по государственной авиации – начальник военного факультета Белорусской государственной академии авиации:
Наличие научно исследовательской-лаборатории, большого количества высокоподготовленных педагогов позволяет нам в рамках военно-научного общества курсантов, а также самостоятельных исследований проводить в первую очередь полунатурные макеты, которые позволяют курсантом детально изучать авиационную технику.

Делегация из Египта посетила академию авиации Беларуси-7

Планируется, что в дальнейшем между министерствами двух стран будут подписаны соглашения по подготовке военнослужащих Египта. В академии авиации готовы уже с 1 сентября приступить к подготовке зарубежных специалистов.

# Международное сотрудничество # общество

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