Делегация из Египта посетила академию авиации Беларуси

Обмен опытом и укрепление международного сотрудничества. Делегация из Арабской Республики Египет посетила академию авиации Беларуси. Это единственное учреждение образования в нашей стране, где готовят специалистов по данному направлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, академия имеет большой опыт подготовки иностранных студентов. На военном факультете обучались специалисты из Венесуэлы, Судана, Казахстана и других стран СНГ. Египет также заинтересован готовить в Беларуси своих офицеров по инженерным специальностям. Зарубежные гости детально изучили возможности по эксплуатации беспилотных авиационных комплексов и средств наземного обеспечения. Больше всего гостей впечатлил уровень техники, которая используется в учебном процессе.

Павел Примак, проректор по государственной авиации – начальник военного факультета Белорусской государственной академии авиации:

Наличие научно исследовательской-лаборатории, большого количества высокоподготовленных педагогов позволяет нам в рамках военно-научного общества курсантов, а также самостоятельных исследований проводить в первую очередь полунатурные макеты, которые позволяют курсантом детально изучать авиационную технику.