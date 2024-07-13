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Лукашенко поздравил народ Черногории с Днём государственности

13 июля 2024 08:02
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Беларусь готова и в дальнейшем развивать взаимовыгодные контакты с Черногорией. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя народ этой страны с национальным праздником Днем государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил народ Черногории с Днём государственности-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Республике Беларусь искренне симпатизируют народу Черногории и неизменно готовы и в дальнейшем развивать взаимовыгодные контакты на пользу обеих стран, сберегая свои самобытность, традиции и культуру. Уверен, что в современных условиях сохранение партнерского взаимодействия на основе уважения и равноправия является единственным верным путем развития двустороннего сотрудничества, направленного в будущее.

# Международное сотрудничество # общество

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