Минсельхозпрод сделал прогнозы на урожай-2024

С полей (с учетом рапса) на утро 13 июля собрано 1 миллион 325 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это намного больше, чем на такую же дату в прошлом году. В этом сезоне сроки жатвы сместились. Она началась значительно раньше, и ее ход характеризуют как динамичный. В Минсельхозпроде делают прогнозы на урожай.