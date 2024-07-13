Минсельхозпрод сделал прогнозы на урожай-2024

С полей (с учетом рапса) на утро 13 июля собрано 1 миллион 325 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С полей (с учетом рапса) на утро 13 июля собрано 1 миллион 325 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это намного больше, чем на такую же дату в прошлом году. В этом сезоне сроки жатвы сместились. Она началась значительно раньше, и ее ход характеризуют как динамичный. В Минсельхозпроде делают прогнозы на урожай.
Планируется собрать около 8 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, более 2 миллионов тонн зерна кукурузы и 1 миллион тонн рапса. Кстати, его уже получено свыше 375 тысячи тонн. Сейчас стоят благоприятные условия для жатвы, они способствуют получению запланированного урожая.