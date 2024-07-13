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Минсельхозпрод сделал прогнозы на урожай-2024

13 июля 2024 07:47
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С полей (с учетом рапса) на утро 13 июля собрано 1 миллион 325 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минсельхозпрод сделал прогнозы на урожай-2024-1

Это намного больше, чем на такую же дату в прошлом году. В этом сезоне сроки жатвы сместились. Она началась значительно раньше, и ее ход характеризуют как динамичный. В Минсельхозпроде делают прогнозы на урожай.

Минсельхозпрод сделал прогнозы на урожай-2024-4

Планируется собрать около 8 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, более 2 миллионов тонн зерна кукурузы и 1 миллион тонн рапса. Кстати, его уже получено свыше 375 тысячи тонн. Сейчас стоят благоприятные условия для жатвы, они способствуют получению запланированного урожая.

# Уборочная кампания # общество

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