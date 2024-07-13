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Красный уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары

13 июля 2024 07:39
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По возможности оставаться дома, пить больше воды и ограничить физические нагрузки. Прислушаться к этим рекомендациям сегодня, 13 июля, стоит белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красный уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары-1

В стране из-за жары объявлен красный (наивысший) уровень опасности. Максимальная температура воздуха днем +32...+37 градусов.

Красный уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары-4

В жару резко возрастает число тех, кто выезжает на отдых к водоемам, но далеко не в каждом можно безопасно купаться. Для минимизации несчастных случаев и правонарушений в эти выходные зоны отдыха под особый контроль возьмут милиционеры.

# Погода в Беларуси # общество

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