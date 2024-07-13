Красный уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары

По возможности оставаться дома, пить больше воды и ограничить физические нагрузки. Прислушаться к этим рекомендациям сегодня, 13 июля, стоит белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По возможности оставаться дома, пить больше воды и ограничить физические нагрузки. Прислушаться к этим рекомендациям сегодня, 13 июля, стоит белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране из-за жары объявлен красный (наивысший) уровень опасности. Максимальная температура воздуха днем +32...+37 градусов.
В жару резко возрастает число тех, кто выезжает на отдых к водоемам, но далеко не в каждом можно безопасно купаться. Для минимизации несчастных случаев и правонарушений в эти выходные зоны отдыха под особый контроль возьмут милиционеры.