Регистрация, внесение в реестр – как изменится работа ветклиник в Беларуси
Уже звучали идеи о том, что для ветклиник в стране введут лицензирование. Его отменили в 2019-м – решили ослабить контроль. В итоге есть запрос на возвращение. Уж слишком много их стало. А ответственность за имущество (питомец – это оно, имущество, по закону) несем мы с вами, а не те, кто нам (не животному) оказывает услугу. В общем, на сегодня решение о лицензировании окончательно не принято. Правительство и депутаты пытаются найти оптимальное решение, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Елена Пархимчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В настоящее время законопроект находится на площадке Палаты представителей. И проходит активная работа депутатов нашей Постоянной комиссии по аграрной политике над этим законопроектом, чтобы с началом сессии в сентябре принять его в первом чтении.
Проводится активное общение с представителями белорусского ветеринарного общества, с заинтересованными министерствами, ведомствами и, естественно, непосредственно с теми людьми, которые являются правоприменителями этого закона. Палата представителей является той площадкой, на которой необходимо отработать все нормы таким образом, чтобы был баланс и не нарушались ничьи интересы: ни правоприменителей, ни потребителей ветеринарных услуг.
Однозначно регулирование со стороны государства будет. В каких формах – именно эти моменты мы сейчас и обсуждаем. Для того чтобы оказание услуг не носило хаотичный характер, чтобы все потребители услуг были удовлетворены качеством, здесь обязательно необходимо вводить государственное регулирование. Регистрация, внесение в реестр – совершенно различные формы могут существовать.
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Елена Пархимчик:
Поступают и конструктивные предложения, которые тоже мы берем к рассмотрению. И возможно, часть из этих предложений ляжет в основу законопроекта. Наверное, есть по каким-то собственным ощущением, что эта тема активно обсуждается среди ветеринаров, владельцев домашних питомцев.
Возможно, с учетом того, что планируется введение каких-то определенных новых норм, ветеринары стали более дисциплинированы, больше обращают внимание на те условия, в которых они работают и осуществляют прием своих «пациентов». И поэтому в любом случае работа над законопроектом имеет положительный эффект.
Частники очень активны, потому что, конечно же, это затрагивает в первую очередь их интересы. В правовом государстве все работают в соответствии с законами. И от того, какие нормы будут приняты нашим законом о ветеринарной деятельности, таким образом будет продвигаться и их бизнес, и качество оказания их услуг населению.
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