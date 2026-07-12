Регистрация, внесение в реестр – как изменится работа ветклиник в Беларуси

Уже звучали идеи о том, что для ветклиник в стране введут лицензирование. Его отменили в 2019-м – решили ослабить контроль. В итоге есть запрос на возвращение. Уж слишком много их стало. А ответственность за имущество (питомец – это оно, имущество, по закону) несем мы с вами, а не те, кто нам (не животному) оказывает услугу. В общем, на сегодня решение о лицензировании окончательно не принято. Правительство и депутаты пытаются найти оптимальное решение, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Елена Пархимчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В настоящее время законопроект находится на площадке Палаты представителей. И проходит активная работа депутатов нашей Постоянной комиссии по аграрной политике над этим законопроектом, чтобы с началом сессии в сентябре принять его в первом чтении.

Проводится активное общение с представителями белорусского ветеринарного общества, с заинтересованными министерствами, ведомствами и, естественно, непосредственно с теми людьми, которые являются правоприменителями этого закона. Палата представителей является той площадкой, на которой необходимо отработать все нормы таким образом, чтобы был баланс и не нарушались ничьи интересы: ни правоприменителей, ни потребителей ветеринарных услуг.

Однозначно регулирование со стороны государства будет. В каких формах – именно эти моменты мы сейчас и обсуждаем. Для того чтобы оказание услуг не носило хаотичный характер, чтобы все потребители услуг были удовлетворены качеством, здесь обязательно необходимо вводить государственное регулирование. Регистрация, внесение в реестр – совершенно различные формы могут существовать.