Прямой эфир

Вадим Елфимов: по приказу Бориса Джонсона готовили украинское вторжение на Донбасс и в Россию

28 октября 2024 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов: по приказу Бориса Джонсона готовили украинское вторжение на Донбасс и в Россию-2

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. В Англии много рыжих мужчин. Более того, типичный англосакс – это рыжий. Но вы заметили, что рыжие англичанки чрезвычайно редки на островах, ценятся буквально на вес золота, которым природа щедро осыпала их волосы и веснушки! А знаете, почему рыжих англичанок так мало и почему до сих пор им приписываются колдовские чары? Это отголоски не столь давнего прошлого, когда рыжих женщин в Англии считали ведьмами, называли «фуриями» и сжигали на кострах. Просто за цвет волос. 

Зачем это делали рыжие англичане? Может, для того, чтобы они все, как один, не стали рыжими? А может, для того, чтобы смешаться с пришедшими с материка темноволосыми норманнами, захватившими английский трон в глубоком средневековье? Во всяком случае, благодаря такой странной «селекции» Робин Гуд уже не был рыжим. А вот Борис Джонсон точно не Робин Гуд и точно рыжий. И ему точно подходит определение «злая ведьма британской политики».

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов

Другие новости рубрики

Все новости
Более 3 тысяч трансплантаций костного мозга за 30 лет выполнено в Беларуси
28 октября 2024 07:34

Более 3 тысяч трансплантаций костного мозга за 30 лет выполнено в Беларуси

Руслан Пархамович заявил о положительной динамике в цементной отрасли Беларуси
28 октября 2024 07:00

Руслан Пархамович заявил о положительной динамике в цементной отрасли Беларуси

17-я Белорусская антарктическая экспедиция стартует 28 октября в НАН Беларуси
28 октября 2024 06:31

17-я Белорусская антарктическая экспедиция стартует 28 октября в НАН Беларуси