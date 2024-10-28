Вадим Елфимов: по приказу Бориса Джонсона готовили украинское вторжение на Донбасс и в Россию

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. В Англии много рыжих мужчин. Более того, типичный англосакс – это рыжий. Но вы заметили, что рыжие англичанки чрезвычайно редки на островах, ценятся буквально на вес золота, которым природа щедро осыпала их волосы и веснушки! А знаете, почему рыжих англичанок так мало и почему до сих пор им приписываются колдовские чары? Это отголоски не столь давнего прошлого, когда рыжих женщин в Англии считали ведьмами, называли «фуриями» и сжигали на кострах. Просто за цвет волос.

Зачем это делали рыжие англичане? Может, для того, чтобы они все, как один, не стали рыжими? А может, для того, чтобы смешаться с пришедшими с материка темноволосыми норманнами, захватившими английский трон в глубоком средневековье? Во всяком случае, благодаря такой странной «селекции» Робин Гуд уже не был рыжим. А вот Борис Джонсон точно не Робин Гуд и точно рыжий. И ему точно подходит определение «злая ведьма британской политики».